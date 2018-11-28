Россияне выберут новую дату для Единого дня голосования

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила о возможном переносе Единого дня голосования. С целью узнать предпочтения россиян, в России проведут опрос об оптимальной дате для проведения выборов.

Памфилова рассказала, что накануне этот вопрос обсуждался с первым замглавы Администрации президента Сергеем Кириенко. Результаты будущего опроса могут обсудить уже 21 декабря, когда состоится заседание рабочей группы по совершенствованию избирательного законодательства.

В настоящее время второе воскресенье сентября принято считать Единым днем голосования, напоминает «Российская газета». В это день проходят выборы губернаторов, заксобраний и представителей в муниципалитет. В годы проведения выборов в Госдуму Единый день переносят на третье воскресенье.

Ранее глава ЦИК заявляла, что сентябрь – неудачное время для организации выборов. Она предлагала сделать Единый день голосования в конце октября.