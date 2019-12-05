Россияне установили новый мировой рекорд по плаванию
Российская сборная завоевала золотые медали чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в смешанной комбинированной эстафете четыре по 50 метров комплексным плаванием. Таким образом, россияне установили новый мировой рекорд.
Как поясняет «Коммерсант», Климент Колесников, Владимир Морозов, Арина Суркова и Мария Каменева показали результат 1 минута 36,22 секунд.
Предыдущий рекорд был установлен сборной США 13 декабря 2018 года - тогда американские спортсмены показали результат 1 минута 36,40 секунд.
Второе место в эстафете заняла сборная Нидерландов (1 минута 37,12 с), на третьем месте — датская команда (1 минута 38,02 с).
Напомним, Чемпионат Европы проходит в Глазго.
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