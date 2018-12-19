Россияне старше 55 по максимуму впали в ностальгию по СССР

Россияне старше 55 по максимуму впали в ностальгию по СССР

Порядка 66% россиян жалеют о распаде Советского Союза. Такие результаты следуют из опроса «Левада-центра».

Это самый высокий показатель за 10 лет. Рекорд был зафиксирован в 2000 году, когда ностальгию по СССР испытывали 75% граждан России.

Большая часть опрошенных (61%) заявила, что распада можно было избежать. Ностальгию по советским временам преимущественно испытывают граждане старше 55 лет.

В числе основных причин таких настроений называют разрушение экономической системы (52%), потерю чувства принадлежности великой державе (36%), рост недоверия и жестокости в обществе (31%).

Рост таких настроений вызван пенсионной реформой, прокомментировала «Ведомостям» социалог «Левада-центра» Карина Пипия. Она отметила, что население часто забывает о дефиците и карточках, руководствуясь только иррациональными представлениями об экономике и благосостоянии в советский период.

Ранее «Левада-центр» провел опрос, согласно которому политику президента России Владимира Путина поддерживают 66%, еще 33% не поддержали выбранный им курс.

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