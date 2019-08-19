Россияне стали получать больше

В июле зарплата россиян увеличилась на 8,2% по сравнению с аналогичным периодом в 2018 году. В среднем она составила 45,9 тысяч рублей.

По данным Росстата, среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в июле 2019 года повысилась на 7,2% по сравнению с периодом январь-июль.

Официальный прогноз Минэкономразвития на текущий год предполагает, что реальные зарплаты в РФ вырастут на 1,1%.

Ранее стало известно, что доля жителей, которых можно отнести к среднему классу составила не более 20% от общей численности населения. Об этом свидетельствует исследование РИА Новости.

Под средним классом подразумевались семьи, которые могут позволить себе покупку автомобиля и квартиры.

Как показало исследование из 71 региона России, Москва занимает седьмую строчку, а Санкт-Петербург – восьмую. В двух столицах чуть более четверти всех семей можно отнести к среднему классу.