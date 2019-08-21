Россияне стали жить дольше
Продолжительность жизни россиян выросла за последние 6 месяцев. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.
Теперь люди в России в среднем живут до 73,7 года. А это на 0,7 года больше, чем за предыдущие полгода, сообщает ТАСС.
По словам министра, средняя продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 года.
Скворцова также отметила снижение количества женских смертей на 28,4 тыс. человек по сравнению с первым полугодием 2018 года.
Ранее стало известно, что смертность от инфарктов и инсультов в стране в последние годы снизилась почти в два раза.
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