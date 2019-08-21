Россияне стали жить дольше

Продолжительность жизни россиян выросла за последние 6 месяцев. Об этом заявила министр здравоохранения России Вероника Скворцова.

Теперь люди в России в среднем живут до 73,7 года. А это на 0,7 года больше, чем за предыдущие полгода, сообщает ТАСС.

По словам министра, средняя продолжительность жизни женщин в России составила 78,5 года.

Скворцова также отметила снижение количества женских смертей на 28,4 тыс. человек по сравнению с первым полугодием 2018 года.

Ранее стало известно, что смертность от инфарктов и инсультов в стране в последние годы снизилась почти в два раза.