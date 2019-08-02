Россияне стали чаще завтракать вне дома

Россияне всё чаще предпочитают завтракать в кафе и ресторанах, а не дома, к такому выводу пришли аналитики международной исследовательской компании NPD Group.

Так, в период с июля 2018-го по июнь 2019-го года утренний кофе вне дома стали пить на 13% больше наших сограждан. При этом, в Москве и пригородах число любителей завтракать вне дома выросло за год на 16%. Впрочем, и эта цифра уступает показателям в Европе. Так, за минувший год рост заказов завтраков в кофейнях и ресторанах составил 21% для Германии, 26% для Франции и 36% для Италии.

По мнению управляющего партнёра коммуникационного агентства B&C Марка Шермана, секрет растущей популярности завтраков вне дома — в сервисе, который год от года становится всё более привлекательным для деловых горожан. «Сейчас есть мода на Открытие небольших кафе семейного типа, которые рассчитаны как раз на то, чтобы человек по пути на работу позавтракал, взял с собой кофе и не тратил на это силы дома, — отметил эксперт в беседе с «Русской Планетой». — Особенно ярко эта тенденция видна в больших городах, где люди понимают, что им выгоднее потратить время на работу или на семью, чем стоять у плиты».

Кроме того, напомнил Шерман, деловые люди часто совмещают в кафе завтрак и раннюю встречу. «Люди начинают больше ценить своё время», — заключил эксперт.