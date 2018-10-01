Россияне стали чаще покупать курортную недвижимость за рубежом

Число заявок от россиян на покупку курортной недвижимости за рубежом в течение года выросло в 1,5 раза. При этом бюджет покупки, по сравнению с прошлым годом, не изменился.

Свыше половины заявок приходится на покупку вилл и апартаментов для собственного проживания или для сдачи в аренду. Для сравнения, в прошлом году около 65% запросов приходилось на коммерческую недвижимость и гостиничные объекты.

Бюджет покупки в этом году не изменился, а по сравнению с докризисным периодом – уменьшился в несколько раз. Прежде российские клиенты покупали виллы, расположенные вблизи моря, стоимостью 10-20 млн евро, а в 2018 году - загородные дома в 300 метрах от побережья по цене 2-4 млн евро.

В число популярных у россиян стран для покупки собственности вошли Франция, Италия, Кипр, Испания и Греция, сообщает «Интерфакс-Недвижимость». Наибольшее число сделок, по оценкам риелторов, приходится на Кипр.

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