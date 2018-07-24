Россияне стали брать больше крупных кредитов

Во втором квартале текущего года россияне взяли на 37 процентов больше крупных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Отмечается, что чаще всего граждан интересуют кредиты в размере от 500 тысяч рублей.

При этом займы на сумму менее 30 тысяч рублей стали интересовать россиян меньше, пишет газета «Известия».

По мнению экспертов, изменение произошло в результате восстановления экономики страны.

Россияне все чаще берут кредиты на обустройство квартир, образование и фитнес-программы, сообщает «Федерал пресс».