Россияне стали брать больше крупных кредитов
Во втором квартале текущего года россияне взяли на 37 процентов больше крупных кредитов, чем за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении Национального бюро кредитных историй (НБКИ).
Отмечается, что чаще всего граждан интересуют кредиты в размере от 500 тысяч рублей.
При этом займы на сумму менее 30 тысяч рублей стали интересовать россиян меньше, пишет газета «Известия».
По мнению экспертов, изменение произошло в результате восстановления экономики страны.
Россияне все чаще берут кредиты на обустройство квартир, образование и фитнес-программы, сообщает «Федерал пресс».
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