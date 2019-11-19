Россияне совсем потеряли надежду на отдых в Европе

Отсутствие чартерного авиасообщения между РФ и Европой в период новогодних каникул привело к стагнации спроса на такие путешествия серди россиян, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

По ее словам, если не считать Турции, европейских стран в этом списке нет. Зато там есть Таиланд, ОАЭ, Куба, Доминикана, Вьетнам, Шри-Ланка, Индия (Гоа), Индонезия и Малайзия.

«Практически все популярные новогодние направления обслуживаются чартерными авиаперевозками. Соответственно, стоимость путевок на неделю в бюджетных отелях варьировалась от 45-50 тысяч рублей на человека. Для новогодних туров это достаточно низкая цена. В прошлом году средняя продаваемая цена путевок по экзотическим направлениям составляла 75-80 тысяч рублей на человека», – пояснила представитель АТОР РИА «Новости».

При этом, как подчеркнула Ломидзе, все турпакеты предлагаются на основе перелетов регулярными авиалиниями, которые еще и подорожали на 10-15% по сравнению с прошлым годом.

Таким образом, туры на пять-шесть дней с проживанием в трехзвездочных отелях обходятся минимум в 80-90 тысяч рублей на человека. Это дороже, чем отдых на экзотическом направлении.

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