Россияне собирают деньги на адвоката убившему 8 человек солдату

В интернете объявили сбор средств для солдата Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего сослуживцев в Забайкалье. Деньги нужны в том числе на адвоката для арестованного.

Объявление о сборе средств опубликовали в соцсетях. В нем говорится: «Никто не знает, по какой причине был совершен этот поступок. Помогать или нет — это ваше личное решение».

Собранные деньги отдадут отцу соладата, чтобы добраться до воинской части и поговорить с командованием «с глазу на глаз». Часть денег понадобится, чтобы оплатить адвоката, пишет Lenta.ru.

Напомним, солдат-срочник убил восемь сослуживцев в воинской части поселка Горный Забайкальского края. В Минобороны заявляли, что военнослужащий устроил стрельбу из-за нервного срыва на почве личных обстоятельств. В окружении солдата говорят об издевательствах над ним со стороны лейтенанта. 28 октября Шамсутдинова арестовали.