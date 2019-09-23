Россияне смогут снова порадовать себя узбекской мечтой
Узбекская автокомпания Ravon объявила о возвращении на российский рынок со своим товаром в 2019 году.
Компания планирует до конца года ввезти в Россию 11 тысяч автомобилей Ravon R2, Nexia R3 и R4.
Для перезапуска бизнеса в России были созданы два новых дистрибьютора: «УзАвтоЦентр» с офисом в Москве отвечает за продажи в центральной и южной частях страны, а «УзАвтоМоторс СНГ» ведет деятельность на Урале, в Поволжье и Сибири.
В настоящее время также идут переговоры с банками о создании финансовых программ.
Отмечается, что в перспективе «УзАвтоМоторс» планирует полностью обновить производственную программу, и к 2023 году запустив семь или восемь моделей, созданных на модульной платформе концерна General Motors, сообщает «АвтоБизнесРевю».
Loading...
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!