Россияне смогут снова порадовать себя узбекской мечтой

Узбекская автокомпания Ravon объявила о возвращении на российский рынок со своим товаром в 2019 году.

Компания планирует до конца года ввезти в Россию 11 тысяч автомобилей Ravon R2, Nexia R3 и R4.

Для перезапуска бизнеса в России были созданы два новых дистрибьютора: «УзАвтоЦентр» с офисом в Москве отвечает за продажи в центральной и южной частях страны, а «УзАвтоМоторс СНГ» ведет деятельность на Урале, в Поволжье и Сибири.

В настоящее время также идут переговоры с банками о создании финансовых программ.

Отмечается, что в перспективе «УзАвтоМоторс» планирует полностью обновить производственную программу, и к 2023 году запустив семь или восемь моделей, созданных на модульной платформе концерна General Motors, сообщает «АвтоБизнесРевю».