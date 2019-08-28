Россияне смогут обжаловать штраф за нарушения ПДД онлайн

В следующем году у российских автовладельцев появится возможность обжаловать штрафы за нарушения правил дорожного движения без посещения Госавтоинспекции.

Как рассказал «ПолитЭксперту» представитель пресс-службы ГК «АвтоСпецЦентр», возврат средств за неправомерно назначенный штраф также можно будет осуществить онлайн.

«Соответствующая возможность появится на сайте госуслуг уже в 2020 году в качестве тестового режима. Известно, для того чтобы получать извещения о штрафах, необходимо будет дать свое согласие на электронные оповещения», – объяснил эксперт.

При этом, для внедрения системы оспаривания штрафов в режиме онлайн необходимо внести некоторые изменения в нормы КоАП, отметил специалист.

Напомним, в ноябре в России заработает сервис для оформления ДТП за 15 минут. В течение года приложение будет доступно для жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей.