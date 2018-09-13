Россияне смогут формировать арсенал огнестрельного оружия
Охотники России смогут покупать до 10 единиц охотничьего и спортивного огнестрельного оружия.
Действующее законодательство устанавливает предел по максимальному количеству ружей, которые может купить охотник или спортсмен.
Отныне разрешается покупать до 5 единиц огнестрельного оружия с нарезным стволом.
Это нововведение позволит увеличить продажи гражданского длинноствольного оружия без ущерба общественной безопасности, что даст возможность производителям дополнительно продать более 100 тысяч ружей, передает «Парламентская газета».
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