Россияне смогут делать деньги на продаже данных своего авто
Россияне смогут зарабатывать на продаже данных, генерируемых личным автомобилем. В перспективе благодаря этому покупка автомобиля обойдется гораздо дешевле.
Об этом заявил эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» и НП «ГЛОНАСС» Вадим Сахонько.
По его словам, россияне через пять лет смогут продавать производителю или заинтересованной структуре анонимные данные со своего автомобиля. Это могут быть данные с видеорегистратора или информация о музыкальных предпочтениях.
За счет этого стоимость автомобиля будет существенно снижаться, пишет агентство экономической информации «Прайм».
«Здесь каждый человек сможет сам решать, как управлять своими данными, причем не персональными, а теми, которые генерирует их автомобиль», — сказал Сахонько.
Ранее в России предложили легализовать торговлю персональными данными.
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