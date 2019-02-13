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Россияне смогут делать деньги на продаже данных своего авто

Россияне смогут делать деньги на продаже данных своего авто

Россияне смогут зарабатывать на продаже данных, генерируемых личным автомобилем. В перспективе благодаря этому покупка автомобиля обойдется гораздо дешевле.

Об этом заявил эксперт рабочей группы Национальной технологической инициативы «Автонет» и НП «ГЛОНАСС» Вадим Сахонько.

По его словам, россияне через пять лет смогут продавать производителю или заинтересованной структуре анонимные данные со своего автомобиля. Это могут быть данные с видеорегистратора или информация о музыкальных предпочтениях.

За счет этого стоимость автомобиля будет существенно снижаться, пишет агентство экономической информации «Прайм».

«Здесь каждый человек сможет сам решать, как управлять своими данными, причем не персональными, а теми, которые генерирует их автомобиль», — сказал Сахонько.

Ранее в России предложили легализовать торговлю персональными данными.

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Теги:
Места: Россия
События: общество
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