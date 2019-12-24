Россияне скупают доллары и евро

Жители России стали активнее покупать доллары и евро.

Это происходит на фоне укрепления рубля перед Новым годом, говорится в исследовании банка "Русский стандарт". Чем ближе новый год, тем выше спрос населения на наличную иностранную валюту. Также это связано с предстоящим сезоном каникул.

Активнее всего доллары покупали в Новосибирске, Уфе и Орле, а евро - в Саратове, Волгограде и Брянске, сообщает ТАСС.

Тем временем, за последние пять лет россияне стали меньше путешествовать, выяснили эксперты сервиса Biletix.

При этом средняя продолжительность путешествий по России сократилось с 9 до 7 дней, а за границу - с 13 до 11 дней.

Отмечается, что все больше россиян начинают планировать свои путешествия заранее, сообщает «Рен ТВ».

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