Россияне скупают доллары и евро
Жители России стали активнее покупать доллары и евро.
Это происходит на фоне укрепления рубля перед Новым годом, говорится в исследовании банка "Русский стандарт". Чем ближе новый год, тем выше спрос населения на наличную иностранную валюту. Также это связано с предстоящим сезоном каникул.
Активнее всего доллары покупали в Новосибирске, Уфе и Орле, а евро - в Саратове, Волгограде и Брянске, сообщает ТАСС.
Тем временем, за последние пять лет россияне стали меньше путешествовать, выяснили эксперты сервиса Biletix.
При этом средняя продолжительность путешествий по России сократилось с 9 до 7 дней, а за границу - с 13 до 11 дней.
Отмечается, что все больше россиян начинают планировать свои путешествия заранее, сообщает «Рен ТВ».
Сравни удобство чтения
статьи на новой версии
статьи на новой версии
Подписывайтесь на канал rusplt в Дзен
Показать еще
Комментарии
Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!