Россияне решили раскошелиться на детские подарки

Россияне решили раскошелиться на детские подарки

Фото: bebinka.ru

Россияне в текущем году готовы потратить на новогодние подарки для детей в среднем 1,6 тыс. рублей, что на треть больше показателя 2018 года.

Как сообщила президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров Антонина Цицулина, в эту сумму входит подарок без учета сладостей. Самые популярные подарки для мальчиков — квадрокоптеры, роботы и фигурки героев. Для девочек, как правило, покупают коллекционные куклы и персонажи из мультфильмов.

Также родители выбирают электронику, уличные игрушки, настольные игры, историческое и фантастическое оружие, сообщают «Известия».

Ранее сообщалось о том, что большинство российских детей просят в подарок гаджеты. На втором месте по популярности - игрушки. Замыкают тройку развивающие игры и наборы для творчества.

Подарить технику или электронику своему ребенку планирует каждый четвертый житель страны, говорится в исследовании портала «Дети Mail.ru».

Более 30% россиян намерены потратить на новогодние подарки детям до 2 тыс. рублей, еще столько же — до 5 тыс. рублей.

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