Россияне «проедают» почти треть своего бюджета

Россияне тратят 31,2% собственных доходов на продукты питания. Такие данные следуют из исследования агентства РИА Рейтинг.

Cоциологи изучили структуру расходов в 40 странах, используя данные статистических служб, Росстата, МВФ. Наименьшая доля продуктов питания в структуре расходов наблюдается у жителей Люксембурга – они тратят 8,7% всех денежных средств. Затем следуют Британия (10%) и Нидерланды (10,6%).

Самые большие расходы на продукты наблюдаются у государств Восточной Европы и в постсоветских странах. В их число вошли Молдова (42,4%), Казахстан (46%) и Украина (50,9%). Россия в рейтинге заняла 31-е место, передает РИА Новости.

Специалисты объясняют, что доля расходов на питание напрямую связана с ВВП – чем меньше граждане расходуют на питание, тем выше в стране уровень жизни. Вместе с тем россияне тратят на кафе и рестораны 3,3% доходов, на алкоголь и табак – 3%, на посещение культурных мероприятий – 6,9%.

Ранее сообщалось, что свыше 65% предпочитают отечественные товары импортным. Для 25% граждан страна-производитель не имеет значения, еще 6% преимущественно приобретают зарубежные продукты.