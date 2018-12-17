Россияне «проедают» почти треть своего бюджета

Россияне «проедают» почти треть своего бюджета

Россияне тратят 31,2% собственных доходов на продукты питания. Такие данные следуют из исследования агентства РИА Рейтинг.

Cоциологи изучили структуру расходов в 40 странах, используя данные статистических служб, Росстата, МВФ. Наименьшая доля продуктов питания в структуре расходов наблюдается у жителей Люксембурга – они тратят 8,7% всех денежных средств. Затем следуют Британия (10%) и Нидерланды (10,6%).

Самые большие расходы на продукты наблюдаются у государств Восточной Европы и в постсоветских странах. В их число вошли Молдова (42,4%), Казахстан (46%) и Украина (50,9%). Россия в рейтинге заняла 31-е место, передает РИА Новости.

Специалисты объясняют, что доля расходов на питание напрямую связана с ВВП – чем меньше граждане расходуют на питание, тем выше в стране уровень жизни. Вместе с тем россияне тратят на кафе и рестораны 3,3% доходов, на алкоголь и табак – 3%, на посещение культурных мероприятий – 6,9%.

Ранее сообщалось, что свыше 65% предпочитают отечественные товары импортным. Для 25% граждан страна-производитель не имеет значения, еще 6% преимущественно приобретают зарубежные продукты.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: экономика
Следующая новость «Шутка» с росгвардейцем стоила москвичу штрафа в 20 тыс. рублей

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
История, политика и наука с её дронами-убийцами
Читайте ежедневные материалы на гуманитарные темы. Подпишитесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО