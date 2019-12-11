Россияне признались в нелюбви к зиме

Зима является любимым временем года лишь для 8% россиян.

Как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения, негативно к этому времени года относятся 29% жителей страны. Как правило, положительно к зиме относятся жители сел и небольших населенных пунктов до 100 тысяч человек.

Любящие зиму ценят в этом времени года снег, зимние виды спорта, Новый год. Меньше всего россиянам нравится мороз и свежий воздух.

Именно холод, грязь и гололед вызывает негативные эмоции у опрошенных.

При этом 46% респондентов предпочитают лето, еще 14% - осень, сообщают «Известия».

Как сообщалось ранее, декабрь на 40% территории России будет аномально теплым. Россиян ожидают неравномерные, «пятнистые» осадки.

Об этом рассказал исполняющий обязанности руководителя Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, температура выше нормы в декабре будет в Северо-Западном и Приволжском федеральных округах, на западе Центральной России и части Сибири.

Он уточнил, что теплая погода продержится не весь месяц. «Будут неоднородные периоды: и оттепель, и сильные морозы», - сказал Вильфанд.

Осадки в декабре распределятся «пятнисто», передает РИА Новости. Их нехватка ожидается на юге России. Избыток будет в Барнауле, Кемерово, Томской области, а также в Красноярске, Иркутске, на Ямале, Обской губе, Таймыре, в Якутии, на Камчатке и побережье Хабаровского края.

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