Россияне полюбили изделия китайской автопромышленности

В августе 2018 года в России было продано более трех тысяч автомобилей китайских марок, что показывает 10%-й рост по сравнению с предыдущим прошлогодним периодом.

Самой излюбленной у россиян маркой остается Lifan, эти автомобили были приобретены 1250 раз, на втором месте расположились автомобили Chery, обладателями которых стали 416 человек.

Тройку лидеров замыкает марка Geely, которые были проданы 306 раз.

Четвертое и пятое место отведено китайским Zotye и Changan, передает «Народные новости».

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