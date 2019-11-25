Россияне подсели на вьетнамскую кухню

Вьетнамская кухня стала самой популярной у жителей 16 крупнейших городов России по количеству новых ресторанов.

По итогам октября 2018 — ноября 2019 года число точек общепита с вьетнамской кухней выросло на 91%. Сегодня таких ресторанов в стране насчитывается 440, более половины - в Москве. Популярность этого вида кухни обусловлена приемлемой ценой и объемом порций.

На втором месте по популярности оказалась китайская кухня: число этих заведений за период увеличилось на 54%, до 630 точек общепита. Замыкает тройку узбекская кухня — количество ресторанов выросло на 48%, до 1,2 тыс.

Также популярностью пользуются заведения с итальянской, американской, грузинской, армянской, азербайджанской и мексиканской кухонь.

Русская кухня заняла последнее место по количеству открытий новых заведений, сообщает «Коммерсант».

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил ослабить контроль за ресторанами и кафе. Речь идет о пересмотре санитарно-эпидемиологических требований, в частности, норм безопасности продуктов, условий хранения. В поручении также сказано о необходимости подготовить предложения по переходу на использование требований, установленных Евразийским экономическим союзом. Медведев планирует «протестировать» ослабленный надзор в сфере общепита в трех субъектах: Москве, Татарстане и в Калининградской области.

Вопрос о необходимости изменить требования к работе ресторанов поднялся после конфликта между Роспотребнадзором и сетью кафе «Андерсон». Директор сети Анастасия Татулова пожаловалась, что проверки длятся по 5-6 часов, а сотрудники ведомства проверяют, моется ли зелень в уксусе, как того требует СанПиН. В итоге были выявлены нарушения в 14 из 17 заведений в Москве, а Татулова обвинила Роспотребнадзор в клевете.

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