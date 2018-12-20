Россияне побили все рекорды по покупкам «голубых экранов»

В ноябре 2018 года зафиксирован рост спроса на телевизоры до 94%. Эксперты объясняют увеличение продаж грядущим переходом с аналогового вещания на цифровое.

По данным ведущего российского производителя онлайн-касс и программного обеспечения АТОЛ, в конце года регулярно спрос на телевизоры поднимается на 15-20%. В 2018 году рост составил почти 100%.

Эксперты проанализировали данные более 13 тыс. касс, которые подключены к интернет-магазинам (это 70% электронных торговых площадок). Эксперты указывают, что в ноябре россияне купили больше телевизоров, чем перед чемпионатом мира по футболу, который состоялся летом.

Общая стоимость покупок за год составила 1,4 млрд рублей. Только в ноябре граждане потратили 300,3 млн рублей, уточняет РБК.

О переходе на цифровое вещание правительство объявило в середине ноября. При переходе на «цифру» россияне смогут получить бесплатно набор из 20 телеканалов.