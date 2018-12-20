Россияне побили все рекорды по покупкам «голубых экранов»

Россияне побили все рекорды по покупкам «голубых экранов»

В ноябре 2018 года зафиксирован рост спроса на телевизоры до 94%. Эксперты объясняют увеличение продаж грядущим переходом с аналогового вещания на цифровое.

По данным ведущего российского производителя онлайн-касс и программного обеспечения АТОЛ, в конце года регулярно спрос на телевизоры поднимается на 15-20%. В 2018 году рост составил почти 100%.

Эксперты проанализировали данные более 13 тыс. касс, которые подключены к интернет-магазинам (это 70% электронных торговых площадок). Эксперты указывают, что в ноябре россияне купили больше телевизоров, чем перед чемпионатом мира по футболу, который состоялся летом.

Общая стоимость покупок за год составила 1,4 млрд рублей. Только в ноябре граждане потратили 300,3 млн рублей, уточняет РБК.

О переходе на цифровое вещание правительство объявило в середине ноября. При переходе на «цифру» россияне смогут получить бесплатно набор из 20 телеканалов.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость Раскрыта секретная схема Японии и США по возврату Курил

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте статьи экспертов
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО