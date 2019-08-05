Россияне оценили советскую власть 70-80-х годов лучше нынешней

Россияне относятся к власти советского периода конца 1970-х - начала 1980-х годов лучше, чем к нынешней. К такому выводу пришли социологи «Левада-центра».

Опрос показал, что 29% россиян характеризуют советскую власть как близкую к народу, 25% - как сильную и прочную, 22% - как справедливую, 20% - законную.

Российскую власть 41% россиян воспринимают как криминальную и коррумпированную, 31% - как далекую от народа, 24% - как бюрократическую, еще 15% - как непоследовательную, пишут «Ведомости».

По данным социологов, такие суждения сохранялись даже в те годы, когда граждане были удовлетворены деятельностью российских властей, в частности, в 2008 и 2015 годах.

Опрос в конце июля показал, что 54% россиян хотят видеть Владимира Путина следующим президентом России. При этом 38% высказались против его переизбрания.