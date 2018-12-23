Россияне отправились отдыхать на Новый год в Грузию

Россияне отправились отдыхать на Новый год в Грузию

Спрос на популярные заграничные направления, такие как Армения, Германия, Таиланд, Турция и Испания за год в России вырос на треть, при этом самый большой прирост показала Грузия (+57%).

Онлайн-сервис Aviasales опросил 1500 пользователей, что бы они выбрали, если полететь можно было бы куда угодно, а затем сравнил полученные данные с новогодними бронированиями.

Выяснилось, что 73% будут отдыхать в России (на 2% меньше, чем годом ранее).

Причина проста - перелеты внутри страны в 4,5 раза дешевле тех, что за границу. В среднем авиабилеты на внутренние рейсы стоят десять тысяч рублей на человека, в то время как перелет за рубеж обходится в 46 тысяч рублей.

Лишь каждый двадцатый респондент сказал, что встреча нового года дома, в кругу семьи – их выбор, а не стечение обстоятельств, сообщает РИА «Новости».

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Теги:
Места: Россия, СНГ
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