Россияне отдохнут за счет работодателя уже в январе

Россияне отдохнут за счет работодателя уже в январе

С января 2019 года россияне смогут отдыхать за счет работодателя. Эксперты ожидают, что порядка 100 тыс. граждан воспользуются налоговой льготой на отдых в России.

Об этом заявил зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин.Он напомнил, что в апреле 2018 года президент России Владимир Путин подписал закон, позволяющий работодателям при определении налоговой базы по налогу на прибыль учитывать расходы на организацию отдыха для сотрудников и членов их семей, включая супругов, детей до 18 лет и детей до 24 лет, обучающихся очно.

Эти траты будут включены в расходы на оплату труда. Сумма, выделяемая на турпутевки каждому сотруднику, не может превышать 50 тыс. рублей. Это коснется как длительных поездок, так и отдыха на один-два дня, уточняет РИА Новости.

Закон вступит в силу в январе 2019 года. Первые результаты работы нового закона налоговики планируют оценить спустя полгода, когда стартует новый туристический сезон.

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