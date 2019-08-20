Россияне остались без мест на кладбище из-за чиновников
В поселке Усть-Донецкий Ростовской области жители не могут приобрести место на кладбище. Оказалось, что земли на погосте выкуплены чиновниками для личных нужд.
На это обратил внимание телеканал РЕН ТВ. Местная жительница рассказала, что место на кладбище невозможно «выбить». Чиновники покупают по 50-80 метров земли.
Так, глава Усть-Донецкого района после гибели жены купил участок на кладбище и разбил там сквер с газоном, плиткой и дорожками.
В августе пансионат для ветеранов в Тюмени похоронил труженицу тыла в пакете. Директора учреждения уволили, назначена проверка.
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