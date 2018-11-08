Россияне в октябре вернулись к интенсивному шопингу

В октябре повседневные расходы россиян увеличились на 3,1% по сравнению с сентябрем. Граждане России вернулись к модели интенсивного шопинга – они посещают большее количество торговых центров при меньшем среднем чеке.

Такие данные приводятся в исследовании холдинга «Ромир». Оно основано на данных о потреблении 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств в 220 городах.

«Общие повседневные расходы россиян в октябре продолжили расти после небольшой прибавки показателя в сентябре. Так, за второй осенний месяц россияне потратили на 3,1% больше, чем месяцем ранее», - говорится в исследовании.

Вместе с тем реальные расходы граждан в прошлом месяце оказались ниже октябрьских за предыдущие годы наблюдений. Если ранее самые низкие значения были зафиксированы в 2012 году, то сейчас минимум шестилетней давности оказался превышен, отмечает Агентство экономической информации «Прайм».

Как отметили в холдинге, россияне посещают больше торговых центров в поисках выгодных цен, вместе с тем они стали оставлять на кассе меньше. Однако такая экономия является мнимой, так как приводит к частым покупкам и росту расходов.

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