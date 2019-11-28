Россияне окончательно погрязли в долгах МФО

За первые девять месяцев 2019 года число заемщиков микрофинансовых организаций увеличилось почти на четверть — до 11 млн человек, сообщил зампредседателя Банка России Владимир Чистюхин.

Он отметил, что вырос и портфель микрозаймов: с начала года он увеличился на 23% и на 30 сентября составил 201 млрд рублей.

«Количество заемщиков продолжает прирастать. На 30 сентября 2019 г. их количество было равно примерно 11 млн человек. Это очень большие цифры. <...> Рост составил почти 24% по количеству заемщиков с начала года»,— цитирует Чистюхина ТАСС.

Спикер добавил, что на фоне сокращения числа МФО в России ожидается и дальнейший рост портфеля микрозаймов. На начало ноября в реестре было зарегистрировано 1843 организации, что на 8% меньше январских показателей.

Читайте нас в мобильном приложении