Россияне оформили рекордное число кредитов на покрытие старых долгов

За шесть месяцев с начала года россияне взяли на покрытие старых долгов рекордную сумму потребительских кредитов – 68,3 млрд рублей. Эта сумма превышает показатели за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза.

Средняя сумма потребительского кредита – 520 тысяч рублей. По сравнению с первым полугодием 2017 года, она выросла на 17%.

Увеличилось количество договоров рефинансирования – в этом году заключено более 131 тысячи соглашений против 92 тысяч за прошлый период. В результате доля рефинансирования потребкредитов от всех выданных заемных средств составила 2,28%, что выше на 0,78%, чем за тот же период 2017 года.

По данным экспертов, помимо потребкредитов, рефинансирование коснулось автокредитов и кредитных карт. Единственный продукт, темпы рефинансирования которого замедлились, стала ипотека, сообщает Агентство экономической информации «Прайм».

Снижение рефинансирования по всем банковским продуктам может произойти в сентябре, поделился ожиданиями глава бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.

После повышения ключевой ставки ЦБ РФ 14 сентября, банки увеличили процентные ставки по ипотеке и потребительским кредитам. Накануне ВТБ объявил о повышении ставки по кредитам на приобретение жилья на 0,4%.