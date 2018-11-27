Банки ждут объяснений россиян по переводам до тысячи рублей

Банки ждут объяснений россиян по переводам до тысячи рублей

Российские банки стали требовать от клиентов обосновывать денежные переводы на сумму до 1 тыс. рублей. В случае, если гражданин не предоставит обоснование перевода, карту заблокируют.

Подобные инциденты уже случались с клиентами «Бинбанка», «Тинькофф-банка» и «Сбербанка». Пользователи отмечали, что банки требовали прислать документы, подтверждающие необходимость перевода.

Клиенты направляли в кредитные организации обоснование перевода средств, происхождение доходов и письменное объяснение целей трат. На подготовку документов держателям карт давалось три дня. В случае непредоставления соответствующих бумаг карты блокировали.

В банках объясняют, что таким образом борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. В Центробанке рассказали «Известиям», что банк может приостановить операцию и обратиться к держателю карты в случае, если заподозрил ее переход в руки мошенников. Однако банк не должен требовать от держателя письменного обоснования операции, заявили в ЦБ.

Эксперты считают, что кредитные учреждения не имеют права заставлять клиентов объяснять операции до 1 тыс. рублей. Жалоб на массовые блокировки карт в Банк России не поступало, отметил регулятор.

В пресс-службе «Тинкофф-банка» опровергли факт массовых блокировок денежных переводов до 1 тыс. рублей. Вместе с тем банк объяснил, что уделяет особое внимание безопасности платежей и в случае подозрения в попытке совершения мошеннических действий «проводит дополнительные проверки, направленные на установление легитимности перевода».

«При таких подозрениях перевод может быть заблокирован вне зависимости от суммы на время проверки в соответствии с законодательством РФ. Как только банк убеждается в безопасности перевода, он немедленно проводится», - отметили в пресс-службе.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Организации: Банк России
Следующая новость Девушка-амфибия Федора Бондарчука выйдет в 2020 году

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО