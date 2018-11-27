Банки ждут объяснений россиян по переводам до тысячи рублей

Российские банки стали требовать от клиентов обосновывать денежные переводы на сумму до 1 тыс. рублей. В случае, если гражданин не предоставит обоснование перевода, карту заблокируют.

Подобные инциденты уже случались с клиентами «Бинбанка», «Тинькофф-банка» и «Сбербанка». Пользователи отмечали, что банки требовали прислать документы, подтверждающие необходимость перевода.

Клиенты направляли в кредитные организации обоснование перевода средств, происхождение доходов и письменное объяснение целей трат. На подготовку документов держателям карт давалось три дня. В случае непредоставления соответствующих бумаг карты блокировали.

В банках объясняют, что таким образом борются с отмыванием денег, финансированием терроризма и уходом от налогов. В Центробанке рассказали «Известиям», что банк может приостановить операцию и обратиться к держателю карты в случае, если заподозрил ее переход в руки мошенников. Однако банк не должен требовать от держателя письменного обоснования операции, заявили в ЦБ.

Эксперты считают, что кредитные учреждения не имеют права заставлять клиентов объяснять операции до 1 тыс. рублей. Жалоб на массовые блокировки карт в Банк России не поступало, отметил регулятор.

В пресс-службе «Тинкофф-банка» опровергли факт массовых блокировок денежных переводов до 1 тыс. рублей. Вместе с тем банк объяснил, что уделяет особое внимание безопасности платежей и в случае подозрения в попытке совершения мошеннических действий «проводит дополнительные проверки, направленные на установление легитимности перевода».

«При таких подозрениях перевод может быть заблокирован вне зависимости от суммы на время проверки в соответствии с законодательством РФ. Как только банк убеждается в безопасности перевода, он немедленно проводится», - отметили в пресс-службе.