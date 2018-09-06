Россияне назвали самые резонансные преступления спецслужб

Зарубежные СМИ обвиняют Россию в отравлении экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и экс-офицера ФСБ Александра Литвиненко, во вмешательство в американские выборы и в других страшных преступлениях. Насколько оправданными являются данные выпады и что думают обо всём этом жители нашей страны. «В чём ещё можно обвинить российские спецслужбы?» - с таким вопросом обратились к своим респондентам создатели опроса в популярной российской соцсети.

Самый низкий рейтинг получил вариант «В разоблачениях WikiLeaks», который набрал чуть больше 1 процента. Похоже, россияне не особо верят западной пропаганде, и, несмотря на сочувствие запертому в стенах посольства Эквадора в Лондоне основателю проекта Джулиану Ассанжу, считают, что деятельность WikiLeaks ни в коем случае не связана с российскими спецслужбами.

Успех «Брексита» в Соединённом Королевстве считают «заслугой» отечественных специалистов только 2,3% респондентов. Похоже, курс на глобализацию и «открытые» границы окончательно дал трещину и консервативные британцы выбрали спокойствие, не желая участвовать в социально-экономических экспериментах, проводимых над жителями Европы.

Победу Дональда Трампа на президентских выборах в США считают триумфом российских спецслужб около 8% участников опроса.

Совершенно неожиданной для организаторов стала популярность среди жителей версии о том, что даже госдолг США каким-то образом контролируется специалистами из России (около 9%).

И, наконец, 3 варианта, набравшие максимальное количество голосов при ответе на вопрос «В чём ещё можно обвинить российские спецслужбы?»:

- «в убийстве Джона Кеннеди» (10%);

- «в крушении «Титаника» (19%);

- «в причёске Ким Чен Ына» (50%).

Тут, как говорится, без комментариев.

Опрос проводился в группе популярной онлайн-викторины «Интуит» от медиаплатформы «Русская Планета».