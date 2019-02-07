Россияне навсегда попрощаются с дачами

Госдума 7 февраля планирует рассмотреть поправки в Кодекс об адимнистративных правонарушениях после вступления в силу нового закона о ведении гражданами садоводства и огородничества. Они связаны с исключением с 1 января 2019 года понятия «дачный участок».

По закону, в России остаются только садовые и огородные участки. Понятия «дачный дом», «дачное строительство» и «дачное хозяйство» убрали из документа, так как в садоводческих товариществах теперь можно строить жилые дома, садовые и хозяйственные постройки. В огороднических товариществах разрешено возводить лишь хозяйственные постройки.

В связи с нововведением депутаты планируют привести в порядок КоАП. Уточняется, что дачникам не придется срочно переоформлять документы, пишет «Российская газета». Строгих сроков законом не установлено.

В декабре 2018 года депутаты заявили, что дачники стали все чаще строить дома для круглогодичного проживания. Прежде закон запрещал регистрировать дачные дома в качестве жилых строений.