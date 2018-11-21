Россияне нарастили просрочки по налогам на имущество

Каждый десятый житель России оплачивает имущественные налоги с опозданием. Такие данные приводятся в исследовании «Сбербанка».

Оказалось, что не менее 12 миллионов россиян не торопятся заплатить налоги. За 10 месяцев 2018 года за просрочку выплат были начислены пени и штрафы 18,7% граждан. Этот показатель на 1,37% выше, чем в 2017 году. В целом, доля просроченных платежей по налогам на имущество в течение последних трех лет не изменяется и составляет 9%.

Для оплаты ежегодных взносов россияне по-прежнему предпочитают посещать отделения банкв. До сих доля тразакций, совершенных в офисах, остается выше средней по всем прочим операциям. Эксперты отмечают снижение популярности банкоматов: в настоящее время ими пользуются только 15,6% клиентов.

Часть росиян осуществляет платежи через специальное приложение. В частности, «Сбербанк Онлайн» в 2018 году использовали уже 34,4% россиян против 16,7% в 2016 году. Число пользователей, уплачивающих налоги через приложение, за 10 месяцев выросло на четверть, пишет РИА Новости.

«Сбербанк»- крупнейший банк России. Основным акционером кредитной организации является Центробанк – он владеет 50% капитала плюс одна голосующая акция.

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