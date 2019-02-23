Россияне начнут платить за вывоз мусора из дворов

Каждому россиянину придется платить за вывоз твердых бытовых отходов в среднем 1225 рублей в год.

В новой мусорной реформе участвуют уже 70 регионов, оставшиеся должны включиться до конца текущего года. Исключение до 2022 года получили города федерального значения Москва, Санкт-Петербург и Севастополь.

Дороже всего вывоз мусора будет стоить в Московской области — 3062 рубля на жителя в год. На втором месте Ленинградская область, там вывоз отходов обойдется в 2845 рублей. Замыкает тройку лидеров Камчатский край — 2645 рублей на человека.

Дешевле всего подобные услуги оценены в Амурской области — 45,12 рубля на человека в год. Жителям Приморского края придется платить 227,35 рубля в год, Дагестана — 390 рублей.

Общий размер выплат, по расчетам издания, составит 179,9 миллиарда рублей в год, передает Lenta.ru.