Россияне начнут осваивать как туристы северное Марокко

В 2019 году из России появятся чартерные программы на север Марокко - курорты Танжер и Саидия.

Уже идут переговоры с некоторыми туроператорами, которые готовы обеспечить перевозку туристов, например, в город Сафи на берегу Атлантического океана.

Длительность полета из Москвы составит 4,5 часа.

Полеты в Марокко из России будут выполняться с конца мая до начала сентября, передает Interfax.