Россияне начнут осваивать как туристы северное Марокко
В 2019 году из России появятся чартерные программы на север Марокко - курорты Танжер и Саидия.
Уже идут переговоры с некоторыми туроператорами, которые готовы обеспечить перевозку туристов, например, в город Сафи на берегу Атлантического океана.
Длительность полета из Москвы составит 4,5 часа.
Полеты в Марокко из России будут выполняться с конца мая до начала сентября, передает Interfax.
Следующая новость Главная елка России найдена в Щелковском районе Подмосковья
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии