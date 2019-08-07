Россияне начали активно избавляться от долгов

Социологи Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) обнаружили снижение доли россиян, имеющих кредиты. За последние два года в два раза уменьшилась доля заёмщиков в возрастной группе до 24 лет, также стали реже одалживать у банков и микрофинансовых организаций пожилые люди.

При этом, по данным на конец июля нынешнего года более чем у половины россиян (51%) имеются непогашенные кредиты, впрочем и этот показатель снизился за последние два года, в 2017 году действующие кредиты были у 57% заёмщиков.

«Это консолидированный результат предпринятых правительством усилий по снижению закредитованности граждан, а также повышения их финансовой грамотности и социальной ответственности», — заявила в разговоре с «Русской Планетой» вице-президент по мобильной и электронной коммерции РФИ Банка Елена Чижевская.

Свою решающую роль в заметном оздоровлении ситуации по мнению эксперта сыграла и насыщенность информационного поля прогнозами о грядущих экономических трудностях, которые повлекут за собой снижение реальных доходов населения. На этом фоне граждане стремятся как можно быстрее решить вопросы с долгами и всё чаще отказываются от дорогостоящих покупок.