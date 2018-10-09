Россияне без виз могут посетить рекордное число стран в 2018 году

Путешественники из России без виз могут посетить 119 стран в четвертом квартале 2018 года. По данному показателю страна заняла 47-е место в индексе паспортов Henley & Partners.

Согласно обновленному рейтингу, больше всех повезло гражданам Японии: паспорт этой страны дает право безвизового въезда в 190 стран. Это самый высокий показатель за все время существования мирового рейтинга.

Прежде лидером считалась Германия: немцы могут посетить 188 государств без виз. Такой же показатель у Южной Кореи и Франции. За ними следуют Дания, Италия, Испания, Финляндия, Швеция.

Самые худшие показатели у Пакистана, Сомали, Сирии, Ирака и Афганистана. Граждан этих стран могут принять без визы только около 30 государств, сообщает РИА Новости.