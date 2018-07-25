Россияне могут не делить отпуск и отдыхать 28 дней

Руководитель обязан предоставить отпуск, если сотрудник хочет получить сразу 28 дней, рассказал депутат заксобрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

По его словам, если даже такие мелочи становятся проблемой, то проблема в руководстве компании.

«У меня такой проблемы не было. Есть график отпусков, который создается заранее, связывается с определенным производственным циклом, и люди его исполняют», - сказал Вегнер.

При этом он добавил, что есть производственный цикл, от которого зависит зарплата работника в будущем.

Высококвалифицированные люди, с большим опытом и знаниями, по его мнению, часто стараются делить отпуск по две недели и «дерутся» за эту привилегию. Однако руководитель не в праве отказать, если сотрудник захочет отдохнуть сразу 28 дней.

«Если не мотивировать человека, если он не видит какого-то интереса, мы это и пожнем. Но я считаю, что ответственность всегда на руководителе», пояснил депутат в беседе с «Федерал пресс».