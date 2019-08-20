Россияне все еще любят кнопочные телефоны

Россияне все еще любят кнопочные телефоны

Pixabay

Телефоны с кнопками все еще востребованы в России. По итогам первого полугодия 2019 года на них пришлась почти четверть продаж аппаратов. Эта тенденция говорит о том, что списывать их со счетов пока слишком рано.

За первые шесть месяцев этого года было продано почти 4 млн. кнопочных телефонов. При этом было реализовано чуть более 13 млн смартфонов в розничных сетях и крупных интернет-магазинах.

И все же по сравнению с предыдущим годом их востребованность падает. Сейчас в России на каждые три купленных смартфона приходится один кнопочный аппарат для звонков и SMS.

Основной покупатель данной категории телефонов – пожилые люди. По словам руководителя проекта Content Review Сергея Половникова, которые передают «Известия», им так намного удобнее. Здесь играет роль и большой размер экрана и большие, удобные кнопки.

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Места: Россия
События: технологии
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