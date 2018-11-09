Россияне в III квартале оформили автокредитов на рекордную сумму

Граждане России в III квартале оформили автокредитов на рекордную сумму в 132,9 млрд рублей, что на 11 % выше показателей прошлого года. Всего было одобрено более 181 тысячи заявок.

По данным аналитиков, результаты 2018 года могут достичь исторического максимума, приблизившись к отметке в 500 млрд рублей. Средний размер выданных кредитов составил 733 тыс. рублей, что выше показателей 2017 года на 15%.

В течение года сохранялся уровень одобрения заявок на автокредиты, он составлял 49% от всего числа поступивших заявлений. Отказы преимущественно связаны с требованиями кредитной политики банков.

Как отмечает Агентство экономической информации «Прайм», самые высокие показатели просроченной задолженности более 90 дней наблюдались в I квартале, когда россияне задолжали 83,8 млрд рублей.

Рост числа автокредитов и повышение их средней стоимости связаны с возможным увеличением цен на дорогие автомобили, отметил глава бюро кредитных историй «Эквифакс» Олег Лагуткин.