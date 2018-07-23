Россияне ищут варианты не платить пошлины интернет-магазинам
Более 90% россиян оказались не готовы заказывать товары в зарубежных интернет-магазинах при условии снижения порога беспошлинного ввоза до 200 евро.
Согласно опросу, 35% респондентов откажутся от покупок, 22% будут искать варианты, чтобы не платить пошлину, а 27% уже думают над этим. О том, что новый налог никак не отразится на их потребительских привычках, заявили 9% опрошенных.
В настоящее время порог беспошлинного интернет-шопинга составляет тысячу евро в месяц, при этом вес товаров не должен превышать 31 килограмм.
При превышении этих значений размер пошлины составит 30% от стоимости покупки, отмечает «Lenta.ru».
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