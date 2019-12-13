Россияне хотят отдыхать на новогодних праздниках 1-3 дня

Россияне хотят отдыхать на новогодних праздниках 1-3 дня

Фото: depositphotos.com

Новогодние выходные в идеале должны длиться 1-3 дня, считают 47% жителей России.

Опрос провел сервис для путешественников путешествий OneTwoTrip. Еще около 39% россиян предпочли бы отдыхать от 4 до 7 дней, 6% опрошенных считают оптимальным выходные в 8-10 дней.

Продолжительность предстоящих новогодних каникул устраивает 33,5% респондентов. 41% выразили безразличие к длительности каникул. Около трети из них заявили, что и так постоянно отдыхают, сообщают «Известия».

Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал об идее объявить 31 декабря выходным днем при сокращении продолжительности новогодних каникул.

На встрече с президентом Владимиром Путиным он выразил уверенность в том, что январские праздники можно сократить: «Третьего [января] - на работу».

Остальные дни январских праздников, по мнению Жириновского, можно добавить россиянам индивидуально к отпуску.

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