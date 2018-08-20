Россияне четыре месяца подряд экономят на покупках в магазинах
В июле средний чек жителей России за одно посещение магазина составил 496 рублей, что является самым низким показателем с марта 2016 года.
По сравнению с июнем этого года, индекс среднего чека упал на 17 рублей (чуть больше 3%).
Самым высоким показателем среднего чека за последнее время остается декабрь 2017 года. Тогда россияне за один поход в магазин в среднем расходовали 586 рублей.
В исследование принимали участие 40 тысяч россиян, 15 тысяч домохозяйств из 220 городов, сообщает «URA».
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