Россияне на четверть чаще брали займы в новогодние каникулы

Для празднования Нового года многие россияне брали деньги в долг. Средняя сумма займа в период новогодних каникул выросла на 6%, при этом оформлять ссуды граждане стали в четыре раза чаще.

Такие данные следуют из отчета финансовой платформы Webbankir. Чаще всего праздновали Новый год в кредит жители Севастополя. Частота займов выросла здесь на 83%. За ним следуют Алтай (+66%), республика Крым (+59%), Чукотский автономный округ (+47%) и Ивановская область (+41%).

Средняя сумма заемных средств выросла с 7693 до 7803 рублей. Самый большой рост заметен на Чукотке: размер заемных средств вырос сразу на 22% и составил 9395 рублей. В Москве и Санкт-Петербурге средняя величина ссуд оказалась на уровне 9337 и 8615 рублей соответственно.

По словам генерального директора платформы Webbankir Андрея Пономарева, россияне брали взаймы на личные нужды, ремонт машины или квартиры, а также на покупку подарков. В качестве новогоднего презента россияне часто предпочитали телефон.

В декабре сообщалось, что россияне в среднем потратят на Новый год 16900 рублей.