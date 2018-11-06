Россияне в 2018 году потратили 1,5 трлн рублей на новые иномарки

С января по сентябрь россияне купили почти 945 тысяч автомобилей. Общая сумма покупки составила свыше 1,5 трлн рублей.

По данным аналитического агентства «Автостат», большая часть средств – 205,5 млрд рублей – пришлась на покупку продукции корейской KIA. На втором месте находится японская Toyota – на автомобили этого бренда россияне потратили 189,3 мрд рублей. Третью строчку занял корейский Hyundai с показателем 146,9 млрд рублей.

Также граждане потратили 118,7 млрд рублей и 101,2 млрд рублей на автомобили немецких марок Mercedes-Benz и Volkswagen. На покупку машин других брендов пришлось менее 100 млрд рублей.

Доля иномарок в общих объемах продаж составляет 75%, отмечает Агентство экономической информации «Прайм». Вместе с тем за счет более высокой стоимости автомобилей им принадлежит 90% емкости всего российского рынка.