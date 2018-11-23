Россиян-должников оставят без единственной крыши над головой

У граждан-банкротов разрешили изымать единственное жилье и выставлять его на торги. Это следует из принятого Верховным судом (ВС) решения по делу Анатолия Фрущака, который задолжал кредиторам 13 млн рублей.

ВС отменил все решения нижестоящих судов, которые разрешили россиянину спасти свою пятикомнатную квартиру площадью 198 кв. м. Она оценивается в 28 млн рублей.

Конфликт между Фрущаком и кредитором Андреем Кузнецовым длится около 10 лет. В апреле 2017 года гражданин был признан банкротом и суд начал процесс реализации квартиры. Однако Фрущак ходатайствовал о снятии недвижимости с торгов, так как она являлась его единственным жильем.

Сторона кредитора подала в Верховный суд, ссылаясь на недобросовестное поведение гражданина, который за 10 лет не внес денег в счет погашения задолженности, сообщает «Интерфакс». Банкротство, считают они, было инициировано, чтобы применить закон об имущественном иммунитете.

В прошлом году Минюст предлагал снять запрет на изъятие единственного жилья. Инициативу не поддержала Общественная палата.