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Россиянам запретили наблюдать за выборами президента Украины

Россиянам запретили наблюдать за выборами президента Украины

Верховная рада приняла закон, запрещающий россиянам и лицам, предложенным российской стороной, быть наблюдателями на выборах в Украине. Документ поддержали 232 депутата.

Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом на Украине» был зарегистрирован 4 февраля. Он вводит запрет на присутствие в ходе выборов иностранных наблюдателей из стран, признанных Верховной радой агрессором или оккупантом.

В пояснительной записке говорится, что закон разработан для минимизации рисков вмешательства со стороны РФ, передает «Интерфакс».

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Киев пустить россиян в качестве наблюдателей на выборы для признания результатов голосования.

Напомним, выборы президента пройдут на Украине 31 марта.

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Теги:
События: выборы
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