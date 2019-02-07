Россиянам запретили наблюдать за выборами президента Украины
Верховная рада приняла закон, запрещающий россиянам и лицам, предложенным российской стороной, быть наблюдателями на выборах в Украине. Документ поддержали 232 депутата.
Законопроект «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно наблюдения за избирательным процессом на Украине» был зарегистрирован 4 февраля. Он вводит запрет на присутствие в ходе выборов иностранных наблюдателей из стран, признанных Верховной радой агрессором или оккупантом.
В пояснительной записке говорится, что закон разработан для минимизации рисков вмешательства со стороны РФ, передает «Интерфакс».
Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер призвал Киев пустить россиян в качестве наблюдателей на выборы для признания результатов голосования.
Напомним, выборы президента пройдут на Украине 31 марта.
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