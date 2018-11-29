Россиянам заменят паспорта на мобильное приложение

Правительство России работает над созданием мобильного приложения, которое заменит гражданам паспорта. Россиянам больше не придется постоянно носить с собой бумажные документы.

О разработке рассказал вице-премьер Максим Акимов. Электронный документ планируется выдавать так же, как и бумажный, с 14 лет. В течение шести месяцев 2019 года разработают дизайн-проект документа на базе государственной информационной системы «Мир».

С ее помощью уже сейчас оформляют и изготавливают паспорта, удостоверения беженца и другие документы. Система призвана обслуживать и новые паспорта, уточняет «Российская газета».

В начале сентября стало известно, что Акимов поручил разработать до конца 2018 года законопроект об электронном документе, удостоверяющем личность.