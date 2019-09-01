Россиянам теперь можно служить вопреки освобождению от армии

У россиян с 1 сентября появилось правило на добровольный отказ от отсрочки или освобождения от военной службы по призыву.

Теперь, согласно поправкам в закон «О воинской обязанности и военной службе» для отказа от отсрочки нужно подать заявление в приемную комиссию военкомата, пишет РБК.

Эти новые правила касаются граждан с ученой степенью, студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры.

Также изменения предусмотрены для родных братьев и сыновей служащих, умерших в связи с исполнением военных обязанностей или на военных сборах.

В августе Музей военной истории Российского военно-исторического общества предложил всем желающим проверить уровень готовности пополнить ряды российской армии.