Россиянам теперь можно служить вопреки освобождению от армии
У россиян с 1 сентября появилось правило на добровольный отказ от отсрочки или освобождения от военной службы по призыву.
Теперь, согласно поправкам в закон «О воинской обязанности и военной службе» для отказа от отсрочки нужно подать заявление в приемную комиссию военкомата, пишет РБК.
Эти новые правила касаются граждан с ученой степенью, студентов очного отделения программ бакалавриата, специалитета или магистратуры.
Также изменения предусмотрены для родных братьев и сыновей служащих, умерших в связи с исполнением военных обязанностей или на военных сборах.
В августе Музей военной истории Российского военно-исторического общества предложил всем желающим проверить уровень готовности пополнить ряды российской армии.
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