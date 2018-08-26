Россиянам разрешат возвращать долги через нотариуса
В России разрабатывается законопроект, который разрешит нотариусам заверять долговой договор, чтобы человек мог вернуть средства обратно, не обращаясь в суд.
Разработкой проекта закона занимается рабочая группа АНО «Цифровая экономика» с участием Минюста и Федеральной нотариальной палаты. Законопроект планируется направить на рассмотрение в Госдуму в начале будущего года, сообщает «Российская газета».
После получения визы у нотариуса на долговом документе человек сможет обратиться напрямую к судебным приставам, которые занимаются возвратом долгов.
Ранее сообщалось, что нотариусы смогут выполнять некоторые действия через интернет, без личного присутствия клиента.
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