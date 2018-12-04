Россиянам разрешат делать паузу в выплатах по ипотеке

Центробанк предложил разрешить россиянам приостанавливать платежи по ипотеке в случае потери работы. Об этом сообщил превый зампредседателя ЦБ Сергей Швецов.

По его словам, в России участились случаи смены работы у граждан, вынужденных платить по кредитам на покупку жилья. В такую категорию попадают россияне в возрасте от 30 до 35 лет.

Смена работы вызвана трудными жизненными обстоятельствами, отметил Швецов. На время поиска человеком работы регулятор предлагает разрешить должникам не платить по кредиту. Как правило, поиски занимают от трех до шести месяцев, добавил Швецов. В случае приостановки выплат банк сможет удлинить срок ипотеки.

Сейчас просрочка платежей грозит начислением пени. Банк России предлагает сделать отсрочку единовременной, однако в будущем не исключено введение многократного переноса платежей, пишет РИА Новости.

Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о дополнительном выделении 730 млн рублей на помощь некоторым категориям ипотечных заемщиков. Получить поддержку государства могут как валютные заемщики, так и граждане, попавшие в трудную финансовую ситуацию.